Habemus vláda - Igor, go trhaj, go!

Nevzdávam sa. Som všímavý občan, racionálny človek. Presadzujem riešenia vychádzajúce z používania "sedliackeho rozumu" a logiky. Neznášam nespravodlivosť a pretvárku, ľahostajnosť a nevšímavosť. Nemlčím, viem sa ozvať. Rád pomenúvam veci a javy skutočným menom.

Trochu idealista, veriaci, že svet vieme zmeniť. Učme sa z príkladov, kde veci fungujú. Donesme to "dobré" domov, nech je radosť na to pozerať. Aj Slovensko vieme opraviť, je to náš svet.

Žiadne také, že odídeme, lebo sa tu nedá žiť! Žiadne také, že dcéra: zostaň vonku, nevracaj sa. Nech idú do paže tí, čo nám tu vadia. Všetci. Je ich menej ako tých, čo rozmýšľajú, že sa ne/vrátia. Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú...