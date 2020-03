Pani Vláda, záchrana sa volá rýchly cash. Pacient je na JIS-ke.

I. POMOC: Zostava I. balíčka opatrení potrebuje opravu. Alebo možno na ten I. pokus zabudnúť, lebo nerieši rýchlo (v priebehu dní) hlavný problém platobnú neschopnosť-insolventnosť. Mrzí ma príkry tón, ale je to tak. Poďme na to.

HLAVNÝ PROBLÉM: Insolventnosť - nedostatok cashu. Nič iné, len málo cashu a za posledný mesiac u všetkých prevádzok:

NIŽŠIE TRŽBY, lebo menej na kase, menej vo fakturácií, aj to, čo bolo faktúrované - neprichádza-neplatia. Chýba cash a nezlepší sa to.

KOPEC NÁKLADOV, lebo rúška, mydlo, gély, respirátory, rukavice, utierky, dezinfekcia. Rúška aj za €2/ks, mydlo liter za €5 a gél drahší ako whiskey. Všetko predplatba a cash. Desiatky EUR na zamestnanca. Cash zo včerajších tržieb je kde pán účtovník? Už je fuč. Aha?

VYŠŠIE MZDY, maminy s deťmi doma, partner tiež (mnohí navrátilci zo zahraničia), menej zákazníkov, kto by už išiel do roboty, nadčasy, príplatky a motivačné. PN, OČR, karanténa.

ZAVRETÉ PREVÁDZKY od 15. marca: obchody, maloobchod, šport, knihy, ambulancie, služby (okrem potravín), lekární, banky, poisťovne, prevádzky. Pol mesiaca nič.

MIEŠANÉ PREVÁDZKY sú faktom, to je proste mix, s ktorým vláda neráta. Niekto je doma, niekto robí aj nadčasy. Neexistuje buď-alebo. Napr: reštaurácia s dovozom jedál, kuchár a majiteľ maká, čašníci doma. Ani ryba, ani rak, jing a jang (sorry).



Nič nie je čiernobiele, nič nie je doma alebo v robote. Tržba (účtovne=fakturácia) nie je dôležitá, dôležitý je cash, kde ho nájsť na mzdy, odvody, dane, pre dodávateľov, na hygienu. Kde ho vziať? A tu má prísť vláda=štát=heger=sulík=matovič=boris. Cash is king, takže chlapci: come on a rýchlo pošlite pomoc. V horizonte dní a nie týždňov. Bez byrokracie a žiadostí. štát vie všetko, má všetky dáta. V Š E T K O.



ZÁKLADNÉ DÁTA a HRUBÉ ČÍSLA - z vládneho materiálu:

1) Máme 200,000 živnostníkov, ktorí zamestnávajú seba alebo prípadne aj iných.

2) Máme 800,000 zamestnaných, ktorí čakajú od zamestnávateľov verdikt. Končím alebo zostávam? Dokedy?



SOLIDARITA. Znamená, že zabudnem na MEGA plat, nebude viac, ako na základné potreby. Teraz ideme na minimálny odber, suchá kôrka a slaná voda, šampanské potom, možno v júni.

Uvedomme si, že 30% domácností na Slovensku (867,000) ide na mesačný príjem menej ako €689, čo je €22 a 96 centov na deň. Nie na osobu, na domácnosť. Prišli účty od SPP/ZSE/BVS/ORANGE/OLO/Leasing/Karta? Došli, jaska, veď na starú adresu. Neodmontujem poštovú schránku? Príde aj na to. Došlo Vám, došlo nám? Takto to je a bude horšie.

Hej Mr. Krajniak/Sulík/Heger, Houston, máme problém! Takže všetci do rovnakého záchranného člnu, žiadna I. trieda a žiadna kajuta s oknom. Vesta a chladná voda. Ty Ta Nik.



SITUÁCIA: Je jedno, koľko to výjde v modeloch Inštitútu finančnej politiky, Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, v NBS a chlapcom v exceloch. Teraz máme pacienta na JIS-ke a stráca dych a tep. Takže DEFIBRIlÁTOR a INFÚZIA. Inak márnica a dávky zo Sociálnej poisťovne. 1 doktor a nie konzílium, pacienta vyšetríme zajtra, keď chytí dych a pulz. Sestra: "teraz-IDEME", a všetci dúfajte, že naskočí, lebo inak voláme Mariannum. Číslo vie patológ a už si dáva zásteru.



Ľavý hák. V tento týždeň bola dépeháčka a všetci odviedli. Bum bác, do štátu, takže "naše" prachy sú na správnom mieste. Bingo.

Pravý hák. Zajtra v pondelok 31. marca sú odvody za mzdy za február. Kto nezaplatil, šup tam z kontokorentu, lebo poisťovne a štát na daň z príjmu zamestnancov za február čaká. A chce svoje, drak je hladný, na oddĺženie nemocníc síce dal pol jardy, ale tá je minutá - veď boli vianoce.

Direkt na solar: Veľmi skoro, veľmi veľa zamestnaných, veľmi čaká na veľmi potrebné výplaty za marec. Chodievali v zálohách 6-teho, doplatok potom / chodia v minimálke 10-teho, cash bokom, chodia možno neskôr, ale chodili. Prídu aj teraz? Šéfe: potrebujem hneď, boli sme v bille na veľký nákup, žena nakúpila paraleny a vitaminy, dcére nechcú z fitka vrátiť za permošku, banka poslala výzvu na kartu, 7-meho je splatnosť lízingu, auto ide na rezervu. Houston, máme problém. Pacient nám odchádza, šéfe...



Tlačovka v telke, silná zostava, známa postava. Na telo a o 5 12 s Kovačičom. Grékom nedáme nič. Nakoniec išla skora miliarda na záruky. Nevrátia nikdy. Tuční a leniví Gréci. Majú svoje starosti. Dnes idú na pol plynu, utreli hubu a smotana je v bankách v paríži a v berlíne. SOLIDARITA. Eucharistos, Danke a Merci.



SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE: Musí byť jednoduché a jasné. Len na dvoch veciach záleží. KEDY a KOĽKO. Mister držgroš, poďme takto za predpokladu, že zamestnanec NIE JE k rozhodnému dňu 1. aprílu odhlásený zo Sociálnej poisťovne - na dlažbe (áno, možno neskôr bude, ale teraz riešime marec 2020):

1) Jednotná platba v rovnakej výške podľa % úväzku vo februári každému zamestnancovi

2) Rovnako za doma sediacich zo zatvoreného Humanicu v obchodnom centre / rovnako za predavačku v lekárni na rohu /rovnako za tých, čo boli doma a nastúpia v pondelok do predajne farby-laky-fermeže. Rovnako kuchárovi zo zatvorenej prevádzky v polovici mesiaca, rovnako zubárke zo súkromnej ambulancie, média manažérovi a novinárovi alebo poistnému agentovi, upratovačke na živnosť. Všetkým mimo štátnej a verejnej správy rovnaká dávka vo výške:

- maximálne EUR 420 (to som si vymyslel, ale niečo medzi EUR 400 - EUR 500)

- pri nižších úväzkoch vo výške podľa %-ta úväzku / takže EUR 420 x % úväzku zo zmluvy vo februári 2020

- SZČO - samostatne zárobkovo činným (samozamestnaným), slobodným umelcom a podobne rovnako EUR 420



ADMINISTRATÍVA (prosím žiadne dokazovanie poklesu tržieb a 5 tried pomoci, NO PLEASE):

- Koľko: za zamestnancov prišiel za február výkaz Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch za daň z príjmov zo závislej činnosti a za každého zamestnanca prišla aj vypočítaná daň. Je jasné, z čoho výplatu počítať. Či to bude EUR 420 alebo menej

- Kam: bankový účet pre každého zamestnávateľa štát - daňový úrad má. Áno, presne tam ten cash poslať - opačným SMERom ako doteraz

- Kedy: hneď. 1. apríl je blbý dátum, všakže, na Huga nie, štvrtok je OK, v piatok to majú. Tento týždeň drahá vláda (to nie je oslovenie)

- K tomu pekný list od štátu, že:



"Vážení platiteľ,

Po mnohých rokoch platenia daní je pre štát potešujúce Vám - zamestnávateľom v ťažkých časoch pomôcť a preto prosím príjmite pomoc v minimálnej sume EUR 420 na Vášho zamestnanca. Ďakujeme, že ste boli s nami v dobrých časoch, všetko sme minuli na posraté kompy, bžány, mýta, štátne IT, limuzíny, ochranku pre fica, stíhačky a BVP, na uniformy a školenia, sifóny a drahé letenky do bruselu, ďiaľnice nikam a tunely do lesa, odstupné pre poslancov, na vilu Michelovi, na dôveru na cyprus, minulý týždeň na rúška a respirátory. Už len obstarať to bola fuška, možno ste niečo čítali.

Rúška? Nie pre Vás nemáme, to pre doktorov. Ako vidíte, všetko veci podstatné sme naháňali. Sme ale aj vďaka Vám silný štát, máme vďaka Vašej práci, investíciam a exportom vysoké HDP. Áno, zvýšili sme Vám pri poslednej kríze DPH (ale to radičovej vláda) a sľúbili po kríze jej zníženie. Stáva sa aj v lepších rodinách, stalo sa aj nám, nevydalo.

Teraz, keď ten číňan zožral upírika, tak sa nám priťažilo, lebo ako štát zamestnávame veľa ľudí a ONI čakajú na 100% mzdy. Viete, k januáru sme zvyšovali o 10%. Už druhýkrát, lebo aj minulý január sme zvyšovali. Viete, veď išla karta. Ozaj, v júni 13ty plat, kua...

Nuž, k tomu upírikovi: dostanete drobný cash a máme jedno prianie. Zamestnávajte aj ďalej prosím všetkých, lebo inak prídu na náš úrad a budú chcieť dávky. Makajte a obsluhujte zákazníkov, lebo rátame s Vašimi tržbami a plaťte odvody - ozaj, aj za tie marcové mzdy, please, odložili sme to do júna, sme sa hecli v parlamente (potlesk). Staré čísla účtov platia, banky sú otvorené, variabilný symbol ako vždy. V rozpočte to už máme. Budete si môcť aj požičať, uf, aj my si musíme. Robíme na garanciách. Držte nám palce, malo by to výjsť, kryje nás ECB a EÚ a aj fonderlajen je OK, šefčovič to kryje zboku.

S darovanými peniazmi naložte rozumne, od huby sme si utrhli. Ozaj, nezabudnite na zamestnancov, odborári prízvukovali, že: rúška, rukavice, teplotu merať, mydlo na hajzloch (nie ako v našich nemocniciach), novinka: vedľa mydlá gél, dodržiavať 2 metre odstup pri kase, príplatky v noci, víkend, sviatok, smena - to stále platí. Ak by niekto zakašľal, tak karanténa, bude Vám písať hlavný hygienik. Daj Boh šťastia a pokoj zemi tejto. Podpis vlastnou rukou.



ČO TO STOJÍ: Hrubý prepočet na I. štvrťrok (jan-marec) za túto infúziu pre pacienta na ICU / ÁRE:

200,000 živnostníkov a 800,000 zamestnancov = 1 mega x EUR 420 = 420 miliónov. Je to polovica ročného MÝTA alebo 1 a pol stíhačky. To je za marec. V podstate účet ešte za Pelleho. Je to šestina sumy dedičského konania dona Paschku. Ale to len vraj, môže to byť aj menej. Len ON vie a jeho synovia. Pobili sa kvôli tomu, tiež len vraj...



Inšpiráciou pre autora boli slová Nemeckej kancelárky: "Žiadna firma by nemala skrachovať v dôsledku COVID 19, a pokiaľ to bude možné, nemalo by sa stratiť žiadne pracovné miesto. Cieľom je, aby sa žiadny podnik nedostal do platobnej neschopnosti, že nebude mať DOSTATOK CASHU."



Linka za zložité pravidlá prípadnej pomoci, ktorá môže byť udelená po vyplnení žiadosti v termeni budúceho pondelka (NIE TOHTO) za obdobie marcové tu: https://bit.ly/3dN3eSK

Obrázok sponzoruje Slovenská Oftalmologická spoločnosť (Autor: Tomáš Benedikovič)