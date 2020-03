Krajniak, Sulík, Heger: K TABULI a rátame! Ako na ekonomické stimuly.

Chlapci a páni ministri. Svet je simple. Zamestnávatelia, stotisíce pracujúcich a malých podnikateľov držali túto krajinu dlho nad vodou. Platili DPH, tvorili HDP. Makači, priťažilo sa. Na toho chorého upírika nám je excel nanič.

Kľúčová pointa na úvod: ak sa stane nezamestnaným človek so €700 platom, štát bude mesačne stáť:

▶️ €345 na podpore po dobu 6 mesiacov

▶️ €484 na stratených odvodoch

▶️ €71 na stratenej DPH (700-345) x 0,2/1

SPOLU strata pre štát: €900. Na pol roka, mesačne. Otázka: koľko dáme zamestnávateľovi podporu?

VSTUPNÝ TESTÍK. Nepodceňujem Vás, ale hovoríte veľmi zložito. Prepáčte, ale ako sa hovorí, ani divá sviňa nerozumie, čo chcete povedať. A už vôbec nerozumieme, čo chcete dosiahnuť a ako. No a asi tušíte, že to nepomôže. Takže na rozcvičku malý testík. Rozsaďte sa: Koľko je výsledok v poslednom riadku? (Milan, neodpisuj!)



1. APRÍL. Dnes asi budete volať riaditeľovi Sociálnej poisťovne. Ľubo nie je srandista, je to VÁŽNY chlap. Rychlý prachy už s Pellem urobili na Mýte a pamätáme si, že to bola jarda. Mil Jarda. Asi budete volať, že: "Ľubo ako stojíme?" Vážny Ľubo odpovie, že "padáme" a keď to zareve, tak jeho podriadení začnú utekať dole schodmi na Záhradníckej. Keď padáme, tak padáme.

Dovysvetlím. Ľubo bude 1. apríla rátať počet zamestnaných v národnom hospodárstve. 9 rokov mu čísla rástli, fasa doba a sociálne istoty. Odbyt, objednávky, nestíhačka a tak aj rómovia z Letanoviec diktovali ráno rodné čísla a vážnemu Ľubovi pristávali prihlášky do práce. Tu na plný, tu na polovičný uväzok, tu na dohodu, pracovitý národ. Ruka hore a salám párky, víno, hudba, klobása. Jano chystaj tlačovku, zase rekord a nezamestnanosť pod 6 percent. Richter ale vypol telefón ako COVID burzy a istoty zmizli ako gél v DM-ke.

Zjedol Číňan netopiera, veď na to sa neumiera, upírik bol ale chorý...(Matej B.)

Silne predpokladám, že odhlášky zamestnaných napriek premiérovej tlačovke v nedeľu a vyťahovaniu A-3ky s piatimi opatreniami (ktoré su platné cashflowu podnikateľov ako hadovi koleno) hitnú rekord. Tipujem 5-ciferné číslo a jednotkou to začínať nebude. A I. číslica nebude párna. Got it?



Čo sme už počuli. Že vraj máme miliardu. Nie jasne, ale tuším na mesiac. Na prvý určite, lebo v podstate ide o marec a aj apríl. Kua, ako môže mesiac začínať Hugom? Čo je to za meno....ešte aj tie hodiny sa pokazili. Hugo, Deň bláznov.

Počuli sme prepletenec nápadov, kategorízáciu, dátumy, zavreté a otvorené prevádzky, percentá a žiadosti a vraj v polke apríla možno CASH. Dáme Vám vedieť a pošleme. Peniaze na ceste, jasné, to všetci podnikatelia poznajú. (Ten big joke v Bratislave? Tá faktúra je už zaplatená....).



Všetci podnikatelia s vypúlenými okáľmi a padnutými sánkami držanými rúškom na gume začali rátať. A vzdali to. Dali si k poslednému mäsitému obedu tento rok dvojitú borovičku a hlasne zahrešili. Kovačiča o 5minút12 vypli a v internet bankingu pozreli na konto. Na kontokorent. Lebo prachy, čo ušetrili na dane, tie pošli na gél, rúško, rukavice a utierky. Slza v oku a dopitá borovička. Karanténa a guláš z diviaka z mrazáka. Ako môže byť diviak s cestovinou, Mária, kristušák?!

Po obede zvykla íst na Dajto Sport Premiér League. Zmena programu, dnes iba Premiér. Do paže, každý deň premiér a obuvník. Mali by ho zatvoriť. Toho obuvníka, nie Igora, toho potrebujeme, je naštartovaný. KOHO PREPUSTIŤ? To je nedeľa...už len 2 dni.



NÁVRH: Obráťme list. Richard túto stať pochopí, pozerám na jeho útlu 240 stranovú knižku s hrdým názvom ODVODOVÝ BONUS. Dnes treba jednoduchšie triky. Cash is king. Zabudnime na 5 bodový návrh. Návrh opatrení mal riešiť, či: Jozef Mak dostane padáka a skončí na podpore alebo ho pán podnikateľ bude ďalej zamestnávať. Poďme na to.

PREHĽAD VÝŠKY MZDY, ODVODOV, PODPORY A NÁKLADU ŠTÁTU PRI STRATE MIESTA

Jožo Mak dostane padáka, skončíu Vážneho a zo mzdy za pár posledných rokov sa mu vyráta podpora. Pri rôznej výške mzdy celkom štedrá podpora. Pôjde mu 6 mesiacov. Žiadna ryža, ale lepšie ako drôtom do oka. Pri takej mzde 700 Evri to hodí 3 a pol kila. Čistého za sedenie na gauči. O jednej stíha dámsky magazín.

Štát mu bude posielať mesačne tie 3a1/2 kilá, spolu za 6 mesiacov 2 litre. Ruka hore.

Pointa: Ak by bol Jožko zamestnaný, tak štát pri jeho mzde 700 Evri dostane v odvodoch a dani za Jožkovu mzdu 484 Evri. Každý mesiac. Spolu za 6 mesiacov by to dalo 3 litre. Takže rozdiel pre štát pri zamestnanom Jožovi a nezamestnanom Makovi je 829 Eur mesačne.

Za 3 mesiace je to 2,500 / za pol roka Eur 5,000. Podpora z gauča. Odvodový bonus, strana 86. Zapamätajme si 829 mesačne - suchá huba a prázdna dlaň. Edo rátaj straty. Kvolí jednému upírikovi...

VÝŠKA STIMULU A KOREŠPONDUJÚCI ČISTÝ NÁKLAD ŠTÁTU NA 1 MIESTO

Podpora. Si predstavte, že by štát pomohol priamo zamestnávateľovi na každého zamestnanca (ale aj samo-zamestávateľovi, umelcovi, atď.) sumou rovných 700 Evri. Nech je to ako plat pri prekážke na strane zamestnávateľa (priemer za posledný štvrťrok: OKT/NOV/DEC 2019). Nech je stimul 700 Evri.

Odvody: Štát dostane zaplatené (nech odložené do júna) odvody a daň vo výške tých 484 Evri mesačne. Výpočet nákladu na strane štátu: 700 - 484 = 216 mesačne. Áno, je to s mínusom - vlastne výška podpory NETTO na 1 zamestnanú osobu. Jednoduché ako s týmy jahodami hore-na začiatku, či?



POINTA. Netto za 6 mesiacov včítane augusta spolu dotácia 1,300 evri (6x 216) na 1 zachované pracovné miesto. Hej Viagra minister, ako to bolo u Jaguára a u tých baníkov so zachovaním/vytvorením pracovných miest? 2 nuly treba pridať, viem. Slovom: d v e n u l y. Môj návrh dáva zmysel, kalkulačku mám presnú. Pám Richter , pardón, Krajniak, davaj tlačovku, máme stimul na zachovanie pracovných miest.



A to je STIMUL pri v relatívne vysokej sume EUR 700 na 1 miesto. Ľudia zarábajú niekde menej, niekde viac. Chce to maticu, to už dáme do excelu. NETTO 216 MESAČNE. VŠETKO? ÁNO. Dáme smajlíka.



KALKULÁCIA A PREDPOKLADY:

Pomoc pre 1 milión ľudí / Zachraňovanie 20% potencionálne NEZAMESTNANÝCH z milióna / Podpora 500 - 700 Eur mesačne každému

- Scenár DRŽGROŠ: Pomoc 500 eur pre milión ľuďí je cca. Eur 334mil. mesačne

- Scenár SURVIVAL KIT: Pomoc 700 eur pre milión ľuďí je cca. EUR 534 mil. mesačne

- MARSHALOV PLÁN: Plus 1-rázový doplatok EUR100 / zamestnanca na hygienu je cca. +Eur 100 mil.

MATICA VÝPOČTU PODPORY ŠTÁTU A NETTO NÁKLADOV PRI RÔZNOM POČTE PODPORENÝCH OSÔB A 20% NEZAMESTNANOSTI

NAVIAC: Všetkým možný odklad marcových, aprílových, májových a júnových odvodov na II. polrok - splátkovo rovnomerne na júl-december, prípadne neskôr odložené na september-december 2020. Toto rieši cash flow - zabráni insolventnosti.

KEDY: Prvá platba v móde MARSHAL hneď po schválení vo vláde, výboroch, parlamente (všetky čítania) a po podpise pani prezidentkou od 8. apríla. To je skoro hneď a všetko: hygiena a I. dávka spolu. Eur 800.

AKO: Na bankový účet vedený zamestnávateľom u daňového úradu.

PODMIENKA: Vzhľadom na asi zajtra prepustených zamestnancov bude musieť byť rozhodným dátumom po znovu-zvážení prepúšťania u zamestnávateľov počet zamestnaných (ekvivalent plného úväzku) a podľa skutočného priemerného platu v predchádzajúcom štvrťroku (jan-feb-marec 2020):

- pre platbu v apríli za mesiac marec: počet zamestnaných k 31. marcu

za mesiac marec: počet zamestnaných k 31. marcu - pre platbu v máji za mesiac apríl: počet zamestnaných k 30. aprílu

za mesiac apríl: počet zamestnaných k 30. aprílu - pre platbu v júni za mesiac máj: počet zamestnaných k 31. máju

VPLYV NA OKRUH VEREJNÝCH FINANCIÍ v I. polroku 2020: EUR 100 mil.(hygiena) a 3x EUR 534 mil. = SPOLU EUR 1,7 mld. Je to viac, ako bolo oznámené pred nedeľným obedom, ale je to na celé 3 mesiace. Tie peniaze sa minú na osobnú spotrebu po výplate zamestnancom a do rozpočtu príde DPH z podporených platov v sume do Eur 100 mil. (len inkrementálne sumy inak nezamestnaným).

Takže NETTO SPOLU EUR 1,6 mld. alebo niečo viac ako 1,5% HDP z roku 2019.



Je to scenár na udržanie 20% potencionálne nezamestnaných osôb (pri podpore pre 1mil. osôb pôjde o udržanie 200,000 ľudí v práci) namiesto vyhodenia na dlažbu. Podporení budú na 3 mesiace, ale všetci slušnou sumou EUR 700. Pre tých, ktorým sa dnes darí je to stimul na podporu vytvorenia dodatočných pracovných miest, čo je rovnako dôležité ako zachovanie existujúcich. Za cenu EUR 700 mesačne je to výborný deal. Ak príde k prepusteniu ľudí, tak každý 1 človek stojí pri plate EUR 700 namiesto stimulu EUR 700 na podpore a stratených odvodoch spolu EUR 829.

A to už bude reálny problém a tomu sa nevyhneme. Minieme v zle nastavených pravidlách aj tak Eur 400 miliónov mesačne a ešte doplatíme podporu v nezamestnanosti Eur 79 miliónov (tieto sumy sú netto celkových Eur 321 miliónov) a neprídu odvody za Eur 96 miliónov a chýbať bude aj DPH zo spotreby nezarobených Eur. Spolu dopad cca. Eur 450 miliónov mesačne. O Eur 84 miliónov menej ako v mojom návrhu. Ale bude 200,000 ľudí na dlažbe. A to som ešte optimista, to môže byť problém.



Ale raz, keď bude po všetkom, tak sa vráťme k tomu bonusu. Odvodovému. Lebo to bolo dobré čítanie. Vďaka zaň, Richard.



