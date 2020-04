Lombardsko: prekvapivý odkaz svetu, Slovensku. 3-mesačná CORONA v grafoch. Nie je to inak?

LOMBARDY CASE ma fascinuje. pozerať na čísla po krajinách je nepresné. To radšej New York, Madrid, Wuhan, Bavorsko. Mnohé štatistiky a z nich citujúci politici sa dostávajú na šikmú plochu, a možno povedať, že zavádzajú.

​KOMUNISTICKÁ ČÍNA, ich režim, chovanie sa k vedcom, číslam a k vírusu od decembra považujem za odporné (ako všetko komunistické) a neverím im nič. Terorizujú menšiny, strieľajú do svojich detí/študentov a špinia celú planétu. Toľko k Číňanom. Preto Wuhan nechám tak, vďaka za čísla. RIP mŕtvi.



LOMBARDIA Prvý dostatočne veľký, poznateľný a ako-tak konzistentne reportujúci región je od 23. februára Lombardsko. Dnes - 45 dní od zistenia prvých 100 pozitívnych (24.FEB2020) - tu začnime a takto stanovme DEŇ JEDNA, podobne som to videl u renomovaných modelov zo sveta.

Región Talianska s 10 mil. obyvateľmi (podobne ako Česká republika), k 5. aprílu so 150 tisíc otestovanými, 50 tisíc pozitívnymi a s 9 tisíc mŕtvymi. Dáta zreportované so všetkými známymi, odhadovanými a nepoznanými faulami. Testy asi vieme presne, pozitívnych približne a o mŕtvych len dobre, asi ich je s COVIDom viac ako v reportoch. Pre analytikov, štatistikov a modelárov dobré dáta.

Vzhľadom na nepresnosť nepoužívam denné, ale kĺzavé denné dáta, priemery za 3 a 7 dní, takto je to vyhladené.

Prehľad regiónov Talianska (4 veľmi postihnuté) a ostatné v balíku. S indikáciou DŇA JEDNA na základe TOTAL pozitívni v posune oproti Lombardii.

ZÁVERY K TRENDOM: Moje pozorovania o Lombardii a Taliansku a z nich derivované závery:

Krivka prírastku pozitívnych ľudí kulminovala na prelome 4. a 5. týždna od dňa 1 (20-22. feb.), odvtedy KLESÁ Krivka poklesu je približne symetrická, KLESÁ STRMO, ale nie je možné odhadnúť jej daľší sklon, predpokladám silnú symetriu 3 iné silne postihnuté regióny, každý s približne polovicou obyvateľov (5 mil.) a aj celé ostatné Taliansko s 36 mil. obyvateľmi sa chovajú VEĽMI podobne, s omeškaním 4-11 dní. Podobnosť je pozorovateľná v krivkách prírastku pozitívnych ľudí - VŠETCI KLESAJÚ Podobnosť je pozorovateľná aj v prírastku úmrtí, pre 3 regióny už kulminovali na prelome marca-apríla. Piedmont 7-8. apríla, zbytok Talianska od 5.-8. apríla., čo je tie 4-7 dní. Následne začnú čísla klesať, krivka je rovnaká, priemerný čas od prejavov choroby po smrť je 14-19 dní Krivka prírastku úmrtí je oproti príprastku prípadov oneskorená LEN o 10 dní, a v Lombardii klesá už pár dní = SUPER Sklon Lombardie je už strmý, pre celé Taliansko to môže byť odvážny odhad

ZÁVERY K ČÍSLAM LOMBARDIA:

Lombardia zreportuje za obdobie 3 mesiacov do stredu mája spolu okolo 15 tisíc mŕtvych, dnes je mierne za polovičkou. Čísla klesnú na pár desiatok denne ku koncu apríla, potom len jednotky úmrtí, s dlhým chvostom Počet zreportovaných pozitívnych závisí len a len od testovania. Testy budú asi presmerované do iných oneskorených regiónov. Predpokladám určite okolo 100,000 prípadov pozitívnych. Case fatality ratio-CFR (smrtnosť) bude vysoká: 15,000 / 100,000 = 15 percent. Je to neporovnateľné s kýmkoľvek iným regiónom (Kórea, Singapur, Hongkong, Japonsko). Je to dané nízkym počtom priebežných aj celkových testov.

Pri predpokladoch CFR na v intervaloch 0,8-1,3 percenta (modely zo sveta) by sme došli k počtu pozitívnych obyvateľov v rozmedzí 1 až 2 milióny a to sedí s odhadom pozitívnych na úrovni 20 percent z celkového počtu obyvateľov. Po začiatku mája to bude mať Lombardia za sebou, zostane síce 1-2 tisíce na JISkách, ale prílev nových veľmi diétny, s príchodom tepla v Bergame a Miláne kľud.



TESTOVANIE V Lombardii nebol čas testovať a tak boli čísla CFR strašné, všetci oplašení, pri 200 mŕtvych mali 4,000 pozitívnych z 36,000 testov. Úplný opak Nemecko, kde mali pri 200 mŕtvych 36,000 pozitívnych pri 486,000 testoch. Mŕtvi sú jedíné "presné" číslo, ostatné parametre sú derivované z testov. Stále platia aj iné možné obmedzenia a domnienky k reportovaniu mŕtvych, ktoré počtami môžu výrazne pohnúť.

ZÁVERY K ČÍSLAM TALIANSKO:

Obyvateľmi polovičné (5 mil.) regióny Emiglie-Romagna, Veneto a oneskorený Piedmont vykazujú v úmrtnosti nižšie čísla: ER je na štvrtine, VET na desatine a PIE na pätine. Spolu majú 14 mil. obyvateľov a predbežne skončia na počte úmrtí do 8,000. Dnes sú so 4,000 mŕtvymi v polovici cesty. Ostatné Taliansko s 36 mil. obyvateľmi sa ukazuje byť 9-14 dní za Lombardiou a vykazuje nominálne 60 percent úmrtí v rovnakom bode (dni) epidémie. Skončí pravdepodobne s menej ako 10,000 mŕtvymi ku koncu júna. Celé Taliansko skončí niekde okolo čísla 33,000 mŕtvych = 15,000 + 8,000 + 10,000. Dnes sú regióny v rôznych štádiach okolo kulminácie a spolu má Taliansko 16,000 mŕtvych. Počet zistených 130,000 pozitívnych prípadov pri počte testov 700,000 po 50 dňoch (60 mil. obyvateľov) bude s nárastom poštu testov rásť podľa toho, ako rýchlo budú taliani testovať. Nemci pri náraste z 1mil. na 1 a pol mil. testovaných našli stále nachádzali 7 percent pozitívnych. Case fatality ratio-CFR (smrtnosť) bude také, ako bude Taliansko chcieť a závisí jedine od množstva testov. Nemci sú ídrom s viac ako 1,5 mil. odhadovanými testami k 5.aprílu. Úmrtnosť v Taliansku bude na epidémiu COVID19 v roku 2020 určite pod úrovňou jednej desatiny percenta (30,000 až 40,000 na 60 mil.). Na analýzy "ako na to nabudúce" bude veľa času na dumanie

KĽÚČOVÉ ZISTENIE Krivky epidémie sú približne rovnako DLHÉ. Ja viem, že FLAT CURVE, čítal som.

Podobne ako vo WUHANE (ktorému nedôverujeme) a na Diamong Princess (spolu: 3,711 pozitívnych: 712 chorých: 318 zomrelo: 12) je za 3 mesiace po všetkom, pričom v 10. týždni je už nových prípadov málo. V Taliansku je to 9. mája (tuším výročie konca indej vojny).

Populácia prechorela, získa imunitu, ochoreli čím starší-tým viac a zomreli hodne veľa chorí-starí (na 99 percent s 1,2 alebo 3 smrteľnými diagnózami).

Ak si chcete pozrieť, koľko ľudí nad 65 rokov zomrelo v Taliansku na posledné chrípky a hlavne tú v prvých týždňoch 2017, tak tu sú dáta k úmrtnosti na týždennej báze v 24 krajinách Európy.

Poznamenávam že stredná doba dožitia "v zdraví" je v Taliansku 67 rokov, čo je brutálne číslo.

Slovensko: je to 57, čo je kus pred odchodom do dôchodku (ďakujeme za 12 rokov vlády tímu p. Fica).



Do excelu natiahnuté dáta pozitívnych a úmrtí s kĺzavými priemermi na 3 a 7 dní a grafy za Taliansko rozdelené na: Lombardy, Emiglie-Romagna, Piedmont, Veneto a Ostatné Taliansko sú nižšie.



Poznámka pre čitateľa: nie som virológ, epidemiológ, ani profesionálny matematik. Rád sa vŕtam v číslach, dáta si overujem, veľa čítam a mám otvorenú hlavu. Viem dosť dobre modelovať a milujem jednoduché riešenia, nie jednoduché závery. COVID ma fascinuje, lebo má niekoľko blízkych v I. línii na Slovensku, v UK, a sestru v Kanade-Ontariu ako sestru na ICU (áno, tam mali v 2020 SARS a po intubovaní toho pacienta z lietadla z Hongkongu zomrelo 5 zo 6-tich sestričiek)

Grafika počtu prírastkov úmrtí na dennej /3-dňovej /7-dňovej priemernej báze a počet prípradov SPOLU

Grafiky denných prírastkov pozitívnych prípadov na dennej / 3 dňovej priemernej / 7 dňovej priemernej báze spolu s počtom prípadov SPOLU