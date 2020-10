NA ORAVE TANCUJÚ NOVÝ SVADOBNÝ TANEC - COVIDOVÝ

Starejší Imro podával na svadbe pri "venčekovom" tanci všetkým rovno "z kalicha". Na rozdiel od superšíriteľa (pacient č. 31) v chráme v Kórei nie slzičku, ale DO DNA. Úspešne Kórejca zdolal a vošiel do dejín, nielen Oravy.

V 32 -tisícovom Bardejove pribudlo dnes (sviatok pokoja 11.10) +69 nových pozitívne testovaných. V Bratislave rovnako dnes 2 krát menej a LEN mizerných +32. Bratislava má 13 krát viac obyvateľov (426,000) a to tu ešte žije kopec ľudí aj z Bardejova. Takže kľudne pomer nových pozitívnych DNES na 10 tisíc obyvateľov v Bardejove minimálne 26 krát, ale skôr 30 krát VIAC. Bardejov má spoločné s Bratislavou len to "B" na začiatku.

Ak by v Bratislave dnes napršali 2 litre vody na m2, boli by to 2 milimetre. Ak by v Bardejove napršalo 26 krát viac, tak by mali pol metra vody nie na poli, ale aj v obývačke. V pivnici 3 metre. A z Bratislavy by vyrazili armádne posily pomáhať v Bardejove pri 1000 ročnej vode a v Bratislave by bola o 2 hodiny suchá cesta.

Porovnanie najhoršieho okresu v ČR a v SR a celkovo Slovenska (Ivan Bošňák)

Postupnosť mien miest a postupnosť čísiel je dôležitá. Uvádzať, že v Bardejove spadlo 24,000 metrov kubických vody, ale v Bratislave až 244,000 kubických metrov vody je informácia tak platná, ako mŕtvemu oblek alebo dvere v lese. Každý normálny človek rozumie, prečo je Blava v POHO a Bardejov v PRDELI. Dokonca líder v COVID19 od bratov Čechov mu v šprinte nestíha.

NA ORAVE TANCUJÚ NOVÝ SVADOBNÝ TANEC - KOVIDOVÝ

Cez víkend sa zlomil rekord, Igorovi hlas a nad Marekom Krajčím zlomili mnohí palicu. Aj keď by ste mu ňou asi radšej.... Nemáto ľahké, uznávam, ale taký je job ministra v čase pandémie. Už 26. septembra vyhlásil, že"Žiaľ, vymklo sa nám to z rúk". Nie,nenakladajte mu, na každú dieru existuje záplata.



ROVNAKÝ METER NEPLATÍ

Aj vy máte taký zvyk, že si pozriete každý deň predpoveď počasia? Najlepšie pre náš región, mesto. A viete, kedy si dať sveter namiesto ramienkových šatôčiek, prípadne si vezmete „ambrelu“ a nie nové „rejbany“.

Počasie v jednotlivých regiónoch Slovenska

Ak veľmi fúka veľmi silný vietor v Tvrdošíne (ešte o ňom bude reč), tak sa zariadite podľa lokálneho „Iľka“, a nie podľa predpovede pre Tvrdošín. A netreba na to pandemickú komisiu a ani konzílium. Sedliacky rozum stačí. Ak ste z južných alebo východných okresov, tak vás počasie v Tvrdošíne nezaujíma. A môže tam aj mrznúť, aj krúpy padať, pripadne nevesty na slniečku vystrájať.

Zariadite sa podľa toho, čo vidíte za svojím oknom. Podľa hesla: Mysli globálne, konaj lokálne.

T V R D O Š Í N

K 10. októbru je situácia s vírusíkom na Orave od hraničných okresov s Maďarskom, ale aj od Bratislavy tak rozdielna, ako medzi Katarínou na ľade a horúcim letom.

Výška okresu predstavuje absolútnu 14-dňovú incidenciu a intenzita farby 14-dňovú incidenciu prepočítanú na 10-tisíc obyvateľov. (Denník N / Daniel Kerekes)

Cez víkend „zasypalo“ Tvrdošín plus 37 pozitívnych na 10 000 obyvateľov a sype to ďalej. Toľko hlásili ich rodáci z Nového Yorku ešte pred letom, ale to v rámci opatrení nemohli z Mrakodrapu vytiahnuť ani pätu. Ešte aj psa si susedia požičiavali, aby sa ten mohol akože ísť von vymočiť a ľudkovia aspoň zbehnúť po zásoby. V Tvrdošíne nemajú mrakodrapy, ale zato svadieb plno. A tak sa celé rodiny vystrojili a veselici neodolali ani sestričky – teda zdravotné a ani páni doktori. Len aby sme v hanbe neostali, doktor na svadbe byť musí. A potom prišlo vytriezvenie a...



...SPRÁVA Z ÚRADU

„Ochorelo množstvo zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nakazili nie na pracovisku, ale práve na rizikových podujatiach. Ako príklad možno uviesť svadbu v jednom okrese Prešovského kraja, kde sa zo 135 exponovaných nakazilo 105 účastníkov (78%). Pre tých, čo im „nejdú percentá“ takto: traja zo štyroch.Citujem zoseptembrovej správy UVZSR. Dámy Námešná a Avdičová, sledujem vás dlho, dobrá práca.



A EŠTE VENČEKOVÝ

Týmto pozdravujem starejšieho Imra a „smekám klobouk“ pred jeho tradičným číslom "venčekového". Viete, kde pred tancom musíte omočiť pery do poldecáku z Imrových rúk. Snáď mal aspoň rukavičky. Silne predpokladám, že nemotorné babičky a báčikovia našťastie túto vykrúcačku nedali, a tak patria medzi tú šťastnú „negatívnu“ štvrtinu. Podobne dopadli nie susedia v Bardejove / Stropkove, čo mi je zvláštne, ale cez Poľsko je to na skok, tak to možno hubári...



ČO TERAZ ? ČO S TÝM ?

Ktokoľvek z pandemicko-konzíliárnej komisie by mohol rýchlo pohnúť rozumom a zvážiť napriek nápadom typu "zárva" aj alternatívu "lokálne opatrenia". Tak, ako sa kvôli komárom postrekuje zamorené Záhorie a nie všetko od Tatier k Dunaju, tak by sa mali okrem rúšok nasadiť LOKÁLNE OPATRENIA. Uja Imra by som do Silvestra 2022 (kvôli potencionálnej III. vlne) zavrel do komory. Orava sa dá uzavrieť od Starej Bystrice, od Terchovej aj Kraľovian či Ružomberka. Bodka. Keď sa tam postavia zátarasy, zelené Boženy a namierené Zuzany, tak svadobčania nevylezú 3 týždne pred búdu. Nanajvýš si pozrú 7-krát dévedéčko zo svadby, a budú sa báť zavolať svojmu predtanečníkovi. Ticho a pokoj. Slanina z komory a zemiaky z pivnice, hodne pálenky.



CHORÍ

Hospitalizovaných bude približne 5-7% z celkového počtu indikovaných pozitívnych prípadov (to je každý 14-ty). To je výsledok podľa mojich kalkulácii už existujúcich dát z ČR a SR (viď moje FB posty spred týždňa) a rovnaké číslo (6%) je to aj podľa septembrovej správy UVZSR. Ale dáta čerpajú z podmnožiny pozitívnych k danému času a preto je pri otestovaní celej Oravy šanca na násobne nižišie číslo. Z celkom 139,000 Oravcov treba odpočítať "múračky na dolniakoch a v Nemecku" a máme bázu asi 100 tisíc. Postupne by som pre istotu počítal s pár tisíc hospitalizáciami. Bolo by rozumné ešte pred Dušičkami postaviť nemocnicu s kapacitou pre asi 500 ľudí. Postupne sa tam vystrieda tých 6%, aj keď je pravda, že nejaká tá stovka už leží kade-tade po Žilinskom kraji.



ÚMRTIA

Bohužiaľ, podľa správy toho istého UVZSR, strana 9 (a tiež mojich modelov), a aj správ z New Yorku, Madridu alebo nám bližšieho Uherského Hradišťa) z hospitalizovaných asi 10% nepríde naspäť domov v tej istej bielej sanitke (pre ČR to spätne vychádza brutálnych 15%). Odhadujem, že číslo nepresiahne 300-500, predsa len, Oraváci majú tuhý korienok.



„DUMKA“

Na Mikuláša bude po všetkom, vlna sploštená, Orava premorená, svadobčania (možno) triezvi a ujo Imro na chvíľu bez roboty. Božena aj Zuzana môžu ísť späť do kasární. Ibaže by sme toto cvičenie nezobrali ako "lekciu". Ak sa nepoučíme, tak nasleduje Partizánske, Nitra, Sobrance, Myjava. Bardejov už nespasíme, tam pôjde výsadok z Michaloviec túto stredu. Bratislava je prekvapivo v závese a v suchu, možno to súvisí s obavami o svoj príjem, a tak sa dodržiavajú opatrenia. A možno aj úroveň vzdelania a priemerná veľkosť svadobnej veselky hrá úlohu. Čistá fabulácia, musíme počkať na dáta.



„BENČMARK“

Nerád podotýkam, že Uherské Hradište je na tom dnes ako najzamorenejší okres u bratov Čechov takto:

1) Česi sú asi o 2-3 týždne pred nami, vrátane Uherského Hradišťa

2) Tvrdošín má k 10. októbru 112 a Hradište 108 pozitívnych (zo 14 dní) na 10-tisíc ľudí

3) Za víkend 10. - 11. október pribudlo v Tvrdošíne +37, v Hradišti len +15 pozitívnych na 10-tisíc obyvateľov. Inak na Slovensku priemer len +5, u Čechov +10.

Takže naši „Tvrdošijníci“ sa vysporiadali so zaostávaním jednoducho a rýchlo. Zvlášť cez víkendy „zamakali“, svadby robia 2-dňové. Podarilo sa a trhli sa. Ak by EÚ vedela, že máme takýto okres a región, pošle sem tímy z Imperial College a budú sledovať „symbiózu a chovanie sa vírusíka a Oravákov“.



KÓREA a ORAVA

Superspreader, teda superšíriteľ, pacient č. 31 z Shincheonji Church of Jesus v Kórei dostal so svojím rekordom 40 nakazených na frak, lebo náš oravský Imro podával rovno "z kalicha" a na rozdiel od Kórey nie slzičku vína, ale pekne DO DNA! Vojdeme do dejín - cez márnicu a zadným východom.



DARWIN

Asi ste sa v škole učili o Darwinovi, že neprispôsobivé druhy v prírode vymiznú, Tak je to v kolobehu evolúcie zariadené a pokus o dôkaz Darwinovej teórie sa práve začal. Už nemusíte ísť na stránku Faculty of Natural Science z Oxfordu a hľadať, či existujú k Darwinovej dumke nejaké dôkazy. Stačí začať sledovaním jesenných vydaní Mestských novín z Tvrdošína.



BOMBA na ZÁVER

Najnovšia aktualita z web stránky mesta TVRDOŠÍN oznamuje nové prevádzkové hodiny na plavárni. Nie, nie je zatvorená. Iba wellness je kvôli náporu na objednávku. Toto nevymyslíš, to sú opatrenia podľa oravského gusta. O COVID-19 nič, asi čakajú na III. vlnu.



DOBRÁ SPRÁVA pre optimistov

Náčelníkom (vrchným) ozbrojených síl Slovenskej republiky je pani prezidentkaZuzana Čaputová a Jaroslav Naď (minister obrany SR) je chlap, ktorý chodí v uniforme. V spojení s Romanom Mikulcom (minister vnútra SR) by to mohli dať. S dôverou k prezidentke v boji s koronakrízou na úrovni 62% (podľa prieskumu) by som sa NATO asi odhodlal a pýtal sa ku kormidlu.