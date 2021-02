ODHALENÝ SVEDOK UTAJENÝ - Čo Vy na to pán OM?

Ak SA čokoľvek píše, nemusí to byť hneď pravda, a ani lož. SA môže napísať čokoľvek, lebo sloboda vyjadrovania SA je dôležitá. Pre dobro verejnej diskusie, pohodu diskutujúcich, a aj osočených je dôležitý profil=MENO.

Sa mi osobne v niekoľkých príspevkoch a komentároch venoval Utajený svedok. Intelektuálne nie zle uchopené témy, štýl písania nie primitívny a rozsahom článkov - postov na sociálnej sieti celkom rozsiahle diela. Podpis "Utajený svedok". Tak svedok, čau!

Čítanosť blogu svedka slušná, viem z poslednej skúsenosti s dobrovoľníckym projektom Dáta bez pátosu, čo je to získať 35 tisíc followerov, 1 milión unikátnych čitateľov a na web stránke 300 tisíc jedinečných návštev s pobytom 2 minúty. S desiatimi eurami sponzoringu. Vitaj v klube, svedok!

Komunikačný priestor je dnes zasmradený hoaxami, lžami, nepravdami a čistými konšpiráciami. Spravovatelia sociálnych sietí majú celkom slušne "v paži", čo sa píše, o čom sa diskutuje, kto sa čím a komu vyhráža a stojí dosť úsilia "nastoliť poriadok". Pán Janko Benčík vie svoje, užil si dosť a držím mu palce. Čo Ty na to, svedok?

Mnohí blogeri majú obdivovateľov, fanúšikov, čitateľov a po čase aj vzorných obrancov. Nie je žiadna hanba brániť, hajíť a zdieľať akýkoľvek názor. Všetka česť tým, ktorí to urobia pod vlastným menom. Ja to mám tak (ale môžem to mať zle), že citujem Churchila, zdieľam Samuela Mareca, tlieskam konkrétnym umelcom a skandujem na zápase našej repre v hokeji. Niektorí ľudia, ale aj niektorí politici, a hlavne obdivovatelia pravdy nemajú problém zazdieľať aj príspevky bez konkrétneho profilu. Je sloboda a tak je možno to vidieť tak u učiteľky Vášho dieťaťa, ako aj u starostu Vašej obce, prípadne u premiéra alebo ministra. Ide o konkrétny príspevok a súhlas s ním, a nie o všeobjímajúci súhlas so všetkým, čo pod hlavičkou napríklad "Utajený svedok" spísané je a bolo. Čau lidi!

Martin Slíž a Tomáš Kyseľ z portálu Aktuality dnes dali dobrý článok, ktorý sa venuje téme anonymných webov, facebookových profilov a ich obsahu. Chalani, vďaka za text:

"O čo menej sa stránky hlásia k svojej politickej príslušnosti, o to viac agresívneho obsahu na nich nájdete." „Okrem samotných členov je to efektívny prostriedok, ako do verejného priestoru tlačiť takú interpretáciu udalostí, aká majiteľovi / sponzorovi / klientovi takejto skupiny vyhovuje. Sledovatelia a členovia týchto skupín potom tieto komunikačné rámce šíria ďalej do svojich prostredí,“ vysvetľuje Znášik.

"Utajený svedok" môže o sebe povedať, že "rýcho sa to píše, dobre sa to číta". Ja osobne čítam veľa. A na blogu dnes už hypoteticky odhaleného Utajeného svedka som sa dočítal o sebe a o mojich aktivitách. Dnes už viem (napíšem, že tuším...) s kým sa rozprávam a úvod bude v tomto blogu.

Priateľu,

Slovensko je dnes tak dohyzdená krajina vládami skorumpovanej partokracie zbojníkov smerohlasu a predtým mečiaroslotojanka, že horšie to už len ťažko môže byť. Asistujúci béla a poddaný ľud verný odkazu Ťapákovcov si prešli svojím peklom a čakáme ZMENU. Horiace rušne a covidové oddelenia, padajúce mosty a omietky na nemocniciach, rozmlátené cesty a zdevastované akože internáty pre odvážnych študentov hlásiacich sa na podvýživené univerzity spolu so životom sa lúčiacimi dôchodcami v útulkoch, na lieky a vyšetrenie čakajúci pacienti, rozkradnuté eurofondy a za zbojské postavené vily sú dnes pomníkmi a svedkom zúfalej spoločenskej situácie. Vďaka tisíckam bezmenných ľudí, ktorí v týchto podmienkach udržujú krajinu pri živote, prežívame svoje vlastné malé peklá.

Spoločenský diškurz v podstate vo fejkovej krajine s rozhádaným každým s každým a niektorí aj sami so sebou je poznačený traumou kriku a jedovitosti, žlčových slín, zatrpknutia z neúspechov a dokonca aj z víťazstiev, pri ktorých by si Pyrha oči zakrýval. Fejkový lídri s fejkovými znalosťami s fejkovými titulmi z fejkových univerzít na fejkových postoch sa v diskusiách zaštíťujú včera získanými informáciami. Do éteru šíria svoj pohľad na vec ako znalosti a zdecimovaný ľud trápia svojimi prejavmi bohorovnosti, pričom aj Kim aj Ir aj Sen by im závideli tú rutinnú pravidelnosť, s ktorou stoja pred svorkou novinárov, čakajúcich hodiny na možnosť položiť unaveným lídrom otázku bez odpovede.

Covidom zmorená krajina pochovávajúca od Vianoc "na počet obyvateľov" v Európe spolu s UK a Portugalskom najviac svojich blížnych je traumatizovaná siahodlhými rétorickým verbálnymi a aj písomnými opatreniami, ktorých zmysel nechápe ani zadávateľ, ani pisateľ a ani občan. Nakoniec ten je na poslednom mieste a dnes aj bez kyslíka. Doba kovidová.

Priateľu, ja by som ocenil, aby ste sa ako chlap postavili k veci čelom a ak napíšeš niečo, čo si myslíšte o čom ste presvedčený, čo si dokonca myslíte, že je pravda, tak sa skúste pod to podpísať. Píšete veľakrát rozumne k veci, k situácii a aj k okolnostiam. Niekedy s urážkou, niekedy pyšne, niekedy obviňujúc, veľakrát klinec po hlavičke a podarilo sa párkrát aj zraňujúc.

Ak máme Slovensko v diskusii / debate / dialógu posunúť (čo obaja, traja aj so Zuzanou chceme) pri formovaní a tvarovaní vládnucej elity, pri rozoberaní situácie a pri hľadaní riešení ďalej, tak potrebujeme pokoj, otvorenú diskusiu a vidieť si do kariet a možno aj do očí. Oliver: vyšli ste z prostredia a aktívne ste sa pohybovali medzi ľuďmi, ktorí išli za posledných 10 rokov s kožou na trh a ak im vieme z chrbta zobrať trošku toho nákladu a bremena, dajme to spolu a nie v hašterivom boji.

Čestnosť, pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Vaša niekedy jedovitá slina vie ublížiť a to nie je Váš zámer. Ste rovný chlap a po tejto zemi a krajine zvanej Slovensko chcete chodiť hrdo a vystretý. Maska hnutia anonymous Vám nesvedčí. Je síce čas fašiangov a plesov s maskami, ale dnes je taká doba, že masky dole a pohľad do očí. Dokážete si sadnúť za počítač a na klávesnici vyťukať moje meno, ktoré ste dali do niekoľkých mierne ironických článkov. Naťukajte do profilu "Ikucwe Nuareuj". Sorry, prsty mi skáču o jednu tabličku doľava / doprava, píšem desiatimi a na klávesnicu sa nepozerám. Pozerám Vám do očí na Vašom facebookovom profile "Odhalený svedok".

Zuzka: prešla si dlhú cestu a odvážne si rovnako pozerala do očí gaunerom tohto sveta. Si silná a tvrdá, priama a stručná, miluješ pravdu a nemáš rada pretvárky. "Jedovaté sliny nedokážu vyčistiť studňu", hovorí jedno príslovie.

Na Slovensku je čas na pravdu. Máme tu fejkov na tri zimy. Fejkový profil konkrétneho schopného pisateľa je to posledné, čo potrebuejeme, aby vládni predstavitelia zdieľali. Minister obrany netuší, "kto je adminom stránky Utajený svedok". Nalejme si čistého vína.

Za spoluprácu na drobnej detektívnej úlohe a investigatíve ďakujem v kolektíve diskutérov Jakubovi Juskovi, Samuelovi Marecovi a dvom bezmenných "priateľom na telefóne". Pokoj s Vami.

PS: živím sa dátami, spájam si súvislosti, odhaľujem korelácie a kauzality, baví ma to, som prísne logický typ a sem-tam napíšem, na čo som prišiel. Sú to hypotézy, ktoré treba dokázať. Alebo vyvrátiť. Niektoré záhady pretrvávajú a riešenie nepoznáme. Takých záhad je veľa. A ešte sa snažím vždy hovoriť pravdu. Potom si nemusím pamätať, kedy som klamal. Niektorí to tak nemajú a robia chyby...